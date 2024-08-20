Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.