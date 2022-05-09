Yeni Malatyaspor: "2020 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik."
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor: "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.
Yeni Malatyaspor : "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik." - MALATYA
İhlas Haber Ajansı / Spor