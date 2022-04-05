Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı

Yeni Kıranardıspor 2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

KAYSERİ (İHA) - Yeni Kıranardıspor 2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme B Grubu lideri Yeni Kıranardıspor hafta sonu oynadığı maçta Argıncık Esnafspor'u 3-1 mağlup etti. B Grubunda ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Yeni Kıranardıspor liderlik koltuğunda oturuyor. Sezona 5-2'lık Kayseri İdman Yurdu galibiyeti ile başlayan Yeni Kıranardıspor ikinci maçında Kocasinan Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü maçında Argıncık Esnafspor'u yenen Yeni Kıranardıspor ilk üç maçı mağlubiyet almadan kapattı. 3 maçta rakip filelere 9 gol atan Yeni Kıranardıspor kalesinde 4 gol gördü. Rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Yeni Kıranardıspor ligin 4.haftasında Sindelhöyükspor ile 3 puan mücadelesi verecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri, Özbek, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title