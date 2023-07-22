Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çimleri gölgeleme yöntemiyle korunuyor

Yakıcı sıcaklara karşı önlem alınan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda saha zemini ve çimler gölgeleme yöntemiyle korunuyor.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çimleri, aşırı sıcaklara karşı gölgeleme yöntemiyle korunuyor.

Yakıcı ve kavurucu sıcak havanın etkisine giren Diyarbakır'da futbol maçlarının oynandığı 33 bin seyirci kapasiteli Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda saha zeminini korumak için sıkı önlemler alınıyor.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu şehirde saha zemininin bakımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Güneşin yakıcılığına karşı saha zemini ve çimler gölgeleme yöntemiyle korunuyor. - DİYARBAKIR