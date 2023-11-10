Yelkenliyle tek kişilik Türkiye turu rekoru kırıldı
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Yelken sporcusu Caner Akdolun, tek kişilik Türkiye turu rekorunu kırmak için yola çıktı ve Antalya açıklarına ulaştı. Akdolun, 13 Kasım'da Hatay'ın İskenderun ilçesine varmayı hedefliyor.
Yelkenliyle tek kişilik Türkiye turu rekorunu kırmak için 25 Ekim'de Artvin'in Hopa Limanı'ndan hareket eden Caner Akdolun, Antalya açıklarına ulaştı.
Yelken sporcusu Akdolun, 2021 yılında 16 gün 16 saat 27 dakika 31 saniye ile tek kişilik Türkiye turu rekorunu kıran Tolga Pamir'in ardından rekor denemesi için 25 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra Hopa'dan denize açıldı.
Karadeniz'i, Marmara'yı ve Ege'yi aşan sporcu, 10 Kasım'da Antalya açıklarına ulaştı.
Durmaksızın, tek başına, dışarıdan yardım almadan ve motorsuz seyir yapan Akdolun, 13 Kasım'da Hatay'ın İskenderun ilçesine varmayı planlıyor.