Yelkenle tek başına Türkiye turu için yola çıktı - Haberler

YELKEN sporcusu Başak Mireli, Türkiye'nin en zorlu rekoru olan ' Türkiye Turu Rekoru'nu yelken gücü ile tek başına hiç durmadan kırmak için Artvin'in Hopa ilçesinden Karadeniz'e açıldı. Hopa - İskenderun arasında yaklaşık 15 gün sürmesi beklenen 1500 millik rotayı tamamlamayı başarması halinde Mireli, bu parkuru tek başına tamamlayan ilk kadın yelkenci olacak.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından, açık deniz yelkenciliğini geliştirmeyi amacıyla düzenlenen ' Türkiye Turu Rekor' denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan başladı. Yelken sporcusu Başak Mireli, Türkiye'nin en zorlu rekoru olan ' Türkiye Turu Rekoru'nu yelken gücü ile tek başına hiç durmadan kırmak için Hopa'dan Karadeniz'e açıldı. Mireli, Hopa - İskenderun arasındaki 4 denizi geçip 1500 millik rotayı tek başına bitirirse, turu tamamlayan ilk kadın yelkenci olacak.

Başak Mireli hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1500 millik rota için Hopa limanından yola çıktı. Duraksız geçmesi beklenen seyirde; Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz'i geçecek olan Mireli, İskenderun Limanı'na varmayı hedefliyor.