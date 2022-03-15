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Yelkende Uluslararası Andalucia Yarışları tamamlandı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Yelkende Uluslararası Andalucia Yarışları tamamlandı

İspanya'da düzenlenen Uluslararası Andalucia Yarışları tamamlandı.

İspanya'da düzenlenen Uluslararası Andalucia Yarışları tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 15 ülkeden 24 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, İçdaş Spor Kulübü sporcusu Merve Vatan 21 yaş altı kategorisinde 2'inci, IQ Foil Kadınlar kategorisinde ise 14'üncü oldu.

Organizasyonda aynı kulüp sporcusu Zeynep Türkoğlu ise 21 yaş altı kategorisinde 4'üncü, IQ Foil Kadınlar kategorisinde 19'uncu olarak yarışları tamamladı.

IQ Foil gençler kategorisinde yarışan Ozan Türker ise 28'inci, 17 yaş altı kategorisinde yarışan Denizhan Tunç 14'üncü, 19 yaş altı kategorisinde yarışan Buse Tunç 12'inci oldu.

2022 Mallorca Sailing Center Regatta yarışlarında mücadele eden Galatasaray Yelken Kulübü sporcularından Ecem Güzel ise ILCA 6 kategorisinde yarışları 5'inci olarak tamamladı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Andalucia, İspanya, Türkiye, Yelken, Spor, Haberler

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