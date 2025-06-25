Yelkende ILCA 4 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türkiye Derece Elde Etti

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Polonya'da düzenlenen ILCA 4 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda milli sporcu Derin Değişen kızlar genel klasmanda ikinci, Derin Bartan ise kızlar 16 yaş altı kategorisinde birinci oldu.

Yelkende ILCA 4 Avrupa Gençler Şampiyonası, Polonya'da yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre milli sporculardan Derin Değişen, Puck kasabasındaki şampiyonada kızlar genel klasmanda ikinci oldu.

Derin Bartan ise kızlar 16 yaş altı kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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