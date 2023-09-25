Yelkende Ergin İmre'nin ekibi Provezza, İspanya'daki yarışlarda ikinci oldu

İspanya'da düzenlenen 52 Super Series yelken yarışlarının son ayağı Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week yarışlarında Ergin İmre'nin ekibi Provezza ikinci oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, 8 ülkeden 11 ekibin yarıştığı ve toplamda 5 ayaktan oluşan serinin son ayağına 19 puan önde giren Provezza'nın yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle 3 yarışta yer alamadığı bildirildi.

Son yarışta serinin puan farkını kapatarak birinciliği elde eden Platoon ile aynı puanda olan Provezza'nın, 2023 52 Super Series yarışlarını ikinci olarak tamamladığı kaydedildi.

Platoon ekibinin ise puan eşitliğinden dolayı 2023'ün unvan kupasını Provezza'yla paylaşma kararı aldığı belirtildi.