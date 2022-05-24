Yelkende 21 Yaş Altı Formula Kite Dünya Şampiyonası sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yelkende 21 Yaş Altı Formula Kite Dünya Şampiyonası sona erdi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Yelkende 21 Yaş Altı Formula Kite Dünya Şampiyonası sona erdi

Yelkende 21 Yaş Altı Formula Kite Dünya Şampiyonası İtalya'da gerçekleştirildi.

Yelkende 21 Yaş Altı Formula Kite Dünya Şampiyonası İtalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden 21 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde Kaan Özsan 18'inci, Derin Cem Baba ise 21'inci sırayı aldı.

9 ülkeden 22 kişinin yarıştığı kızlar kategorisinde ise Derin Atakan 10'uncu, Derin Deniz Sorguç da 13'üncü oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Türkiye, İtalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title