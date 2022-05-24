Yelkende 21 Yaş Altı Formula Kite Dünya Şampiyonası sona erdi - Haberler

Yelkende 21 Yaş Altı Formula Kite Dünya Şampiyonası İtalya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 ülkeden 21 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde Kaan Özsan 18'inci, Derin Cem Baba ise 21'inci sırayı aldı.

9 ülkeden 22 kişinin yarıştığı kızlar kategorisinde ise Derin Atakan 10'uncu, Derin Deniz Sorguç da 13'üncü oldu.