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Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası sona erdi

Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası sona erdi

Spor Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2023 Dragon Dünya Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Yelken Federasyonu, Türk Dragon Birliği (TDB) ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübünün düzenlediği şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya ve Belçika'dan 24 ekipte 100'e yakın yelkenci katıldı. İsviçre'den '1quick1' ekibi şampiyonluğa ulaşırken, İngiltere'den 'Louise Racing' ekibi ikinci, yine İngiltere'den kraliyet ailesine ait 'Bluebottle' ekibi ise üçüncü sırayı aldı. TDB Başkanı Arkun Demircan, yaptığı konuşmada, her yıl Bodrum'da uluslararası dragon yarışlarını düzenleyeceklerini ifade etti. Organizasyon Komitesi Başkanı Cüneyt Büyükuçak ise şampiyona boyunca heyecan verici beceri, strateji ve sarsılmaz kararlılık gösterilerine tanık olduklarını bildirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2023 Dragon Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Türk Dragon Birliği (TDB) ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübünün düzenlediği şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya ve Belçika'dan 24 ekipte 100'e yakın yelkenci katıldı.

İsviçre'den "1quick1" ekibi şampiyonluğa ulaşırken, İngiltere'den "Louise Racing" ekibi ikinci, yine İngiltere'den kraliyet ailesine ait "Bluebottle" ekibi ise üçüncü sırayı aldı.

TDB Başkanı Arkun Demircan, yaptığı konuşmada, her yıl Bodrum'da uluslararası dragon yarışlarını düzenleyeceklerini ifade etti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Cüneyt Büyükuçak ise şampiyona boyunca heyecan verici beceri, strateji ve sarsılmaz kararlılık gösterilerine tanık olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Spor

Dünya Şampiyonası England İsviçre Bodrum Spor Haberler

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