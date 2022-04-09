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Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

AA - Osman Uras - Spor
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Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

Muğla'da, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde beşinci ayak yarışları başladı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'da, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde beşinci ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun beşinci ayağına, 28 teknede farklı illerden yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında 3 sınıfta düzenlenen yarışlarda, IRC-A sınıfında mücadele edenler şamandıra rotada, IRC-B ve destek sınıfındakiler ise coğrafi rotada yelken açtı.

Yarışların beşinci ayağı yarın tamamlanacak.

Organizasyonun 6. etap mücadelesi ise 7-8 Mayıs'ta yapılacak.

AA / Osman Uras - Spor

Bodrum, Yelken, Muğla, Spor, Haberler

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