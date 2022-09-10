Yelken: SCHÜCO-BAYK Güz Trofesi
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Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Güz Trofesi yarışları başladı.
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Güz Trofesi yarışları başladı.
Dört etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun birinci ayağına 14 teknede yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Bodrum açıklarında 3 sınıfta düzenlenen yarışlarda, yelkenliler coğrafi rotada yelken açtı.
Görecek Burnu-Köçek sığlığı-Çelebi Adası-Görecek Burnu rotasındaki yaklaşık 13 millik parkurda, yelkencilerin mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.
Organizasyon, 29-30 Ekim'de son etap mücadelesinin ardından ödül töreniyle tamamlanacak.
Kaynak: AA / Osman Uras - Spor