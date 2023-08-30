Yelken Branşında 2023 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası Tamamlandı
Spor Haberleri
Hollanda'da düzenlenen 2023 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden yelken sporcuları 5. oldu.
Yelken branşında 2023 Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, Hollanda'da tamamlandı.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Loosdrecht bölgesinde düzenlenen şampiyonaya 15 takımdan 60 sporcu katıldı.
Organizasyonda Türkiye'yi Optimist Milli Takımı'ndan Tayfun Türk, Mehmet Erkut Budak, Derin Değişen ve Derin Bartan temsil etti.
Türk sporcular şampiyonada takım olarak 5. oldu.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor