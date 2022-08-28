Yelken: 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası Spor Haberleri Yelkende, 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü oldu. Yelkende, 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü oldu. Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Ledro Gölü'nde yapılan şampiyona bugün sona erdi. 16 ülkeden 64 sporcunun yer aldığı şampiyonanın son yarış gününde hava koşulları nedeniyle yelkenciler denize açılamadı. Antrenörler Alican Selcik ve Gökhan Durkal yönetimindeki Ege Erdemli, Sarp Süleyman Yusuf Özen, Derin Bartan, Defne Isabel Ramirez Zambrano oluşan milli takım, ilk yarışlardaki performansıyla şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Türkiye İtalya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Yelken: 2022 Optimist Avrupa Takımlar Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.