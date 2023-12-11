Haberler ›› Spor ›› Yeliz Başa, Porto Riko Ligi takımına transfer oldu

Yeliz Başa, Porto Riko Ligi takımına transfer oldu

11 Aralık 2023 16:13 Güncelleme: 16:14 Abone Ol

36 yaşındaki pasör çaprazı Yeliz Başa, Porto Riko Ligi takımlarından Cangrejeras de Santurce'ye transfer oldu. Başa, Türkiye dahil 11 farklı ülkede forma giymiş bir oyuncudur.