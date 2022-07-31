Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nı zirvede tamamladı

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları sona erdi.

Organizasyonda 7 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 13 madalya kazanan Yeditepe Üniversitesi, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Oyunlarda Gazi Üniversitesi 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, Nişantaşı Üniversitesi 3 altın ve 2 gümüş, Marmara Üniversitesi 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz, Kastamonu Üniversitesi 2 altın ve 3 gümüş, Beykent Üniversitesi 2 altın, Uludağ Üniversitesi birer altın ve bronz, Sabancı Üniversitesi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi birer altın madalya kazandı.

Özyeğin Üniversitesi 2 gümüş ve 1 bronz, İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 gümüş, Altınbaş Üniversitesi 1 bronz madalyayla Avrupa Üniversite Oyunları'nı tamamladı.