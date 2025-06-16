Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı Sezonu 2. Tamamladı

Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı Sezonu 2. Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı, Ankara Minik Erkekler Voleybol Ligi'nde 26 puan toplayarak sezonu 2. sırada tamamladı. Takım, oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı, Ankara Minik Erkekler Voleybol Ligi'nde 26 puan toplayarak sezonu 2. tamamladı.

Ankara Minik Erkekler Voleybol Ligi, hafta sonu oynanan son karşılaşmalarla sona erdi. Ligde sergilediği üstün performansla dikkat çeken Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı, oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak toplamda 26 puana ulaştı. Sezon boyunca büyük bir mücadele ortaya koyan ve ligi 2. bitiren Yedidağspor, genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir başarıya imza attı. Kulüp Kurucusu Murat Yedidağ, yaptığı açıklamada, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yedidağ, "Çok güzel ve çekişmeli bir sezonu Minik Erkeklerde geride bırakıyoruz. Sezon başında oluşturduğumuz bu güzel kadro ile Ankara ikincisi olduk. Takımımızda mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yedidağspor'un bu başarısı, altyapıya verilen önemin bir göstergesi olurken, kulüp geleceğe umutla bakıyor. Minik voleybolcuların sergilediği performans, önümüzdeki sezonlar için de güçlü bir temel oluşturuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
'İsrail'i yakacağız' açıklamasının ardından İran saldırıya başladı

"İsrail'i yakacağız" açıklamasının ardından İran saldırıya başladı
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli

Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı: Çok geç olmadan yapın
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.