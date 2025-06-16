Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı Sezonu 2. Tamamladı

Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı, Ankara Minik Erkekler Voleybol Ligi'nde 26 puan toplayarak sezonu 2. tamamladı.

Ankara Minik Erkekler Voleybol Ligi, hafta sonu oynanan son karşılaşmalarla sona erdi. Ligde sergilediği üstün performansla dikkat çeken Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı, oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak toplamda 26 puana ulaştı. Sezon boyunca büyük bir mücadele ortaya koyan ve ligi 2. bitiren Yedidağspor, genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir başarıya imza attı. Kulüp Kurucusu Murat Yedidağ, yaptığı açıklamada, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yedidağ, "Çok güzel ve çekişmeli bir sezonu Minik Erkeklerde geride bırakıyoruz. Sezon başında oluşturduğumuz bu güzel kadro ile Ankara ikincisi olduk. Takımımızda mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yedidağspor'un bu başarısı, altyapıya verilen önemin bir göstergesi olurken, kulüp geleceğe umutla bakıyor. Minik voleybolcuların sergilediği performans, önümüzdeki sezonlar için de güçlü bir temel oluşturuyor. - İSTANBUL