Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' mottosuyla hayata geçirdiği, aynı zamanda Düzcespor'un maçlarını daha sağlıklı ve nitelikli bir alanda oynaması için Şıralık bölgesinde çalışmaları devam eden yedek stat iyiden iyiye şekillendi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Spor Şehri Düzce' mottosuyla hayata geçirdiği, aynı zamanda Düzce spor'un maçlarını daha sağlıklı ve nitelikli bir alanda oynaması için Şıralık bölgesinde çalışmaları devam eden yedek stat iyiden iyiye şekillendi. Başkan Faruk Özlü'nün talimatlarıyla şehrin güney kesiminde başlattığı ve içerisinde Düzce spor'un yedek stadyumunun da bulunduğu spor kompleksi oluşturma çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü uhdesinde sürdürülen inşa ve montaj çalışmalarında mevcut tribüne yönelik ıslak hacimler tamamlanırken, pisuvarların yerleştirmesi işlemi gerçekleştirildi. Dış cephe panellerinin mekanik alt yapısının da bitirildiği çalışmalarda tezgahların montaj işlemleri de imalatların tamamlanmasının ardından yapılacak.

Şehir stadından sökülerek yedek stadının bulunduğu alana getirilen tribünlere yönelik çalışmalarında eş zamanlı sürdürüldüğü bölgede tribünlerin çelik konstrüksiyon montajları tamamlandı. Tribün basamak betonlarının döküldüğü, çatı boyasının devam ettiği tribünlerin çatı kaplamaları ve cephe kaplamalarının mekanik alt yapı işlemleri de bitirildi. Asma tavanın taşıyıcı profillerinin montajının devam ettiği yedek stadyum çalışmalarında basın mensuplarına ayrılan alana dair yapılan döner merdivenlerinin tamamlanmasının akabinde VİP merdivenlerin imalatına geçildi.

Tribünlerde devam eden ince işçilik çalışmalarıyla eş zamanlı devam eden çim saha genişletme ve çim saha çevre beton duvarının yapımı da hızlı şekilde ilerlerken, tesfiye işlemlerinin sürdüğü yeni antrenman sahasında ise yoğun çalışmalar devam ediyor. - DÜZCE