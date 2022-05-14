Yedek stadın tribünleri boyanıyor - Haberler

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Yedek stadın tribünleri boyanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yedek stadın tribünleri boyanıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'ye yapılacak olan yeni stadyum öncesinde yedek stat olarak kullanılması için Şıralık bölgesinde başlattığı yedek stat çalışmaları sürüyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'ye yapılacak olan yeni stadyum öncesinde yedek stat olarak kullanılması için Şıralık bölgesinde başlattığı yedek stat çalışmaları sürüyor. 2 Bin 300 kişilik stadın tribünleri boyanıyor.

Düzce Belediyesi, ' Spor Şehri Düzce' düsturu ile başlattığı spor tesisleri atılımında başlatılan çalışmaları sürdürüyor. Şıralık bölgesinde özellikle Düzcespor'un yedek stat olarak kullanması için başlatılan çalışmada tribünlerin boyanmasına geçildi. 2 bin 300 kişilik yedek stadın yapımının ardından ana stadyumun yapımı için geri sayım başlayacak. Şıralık bölgesindeki Spor Kampüsünün tamamlanması ile birlikte tüm amatör spor kulüpleri tesisleri kullanabilecek ve bölge Düzce'nin spor bölgesi olarak tescillenecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Düzce, Spor, Haberler

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