Adana yerel haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Yaz Spor Okulları Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana yerel haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Adana yerel haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Adana haberler: Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 'Yaz Spor Okulları' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor.

 - Güncelleme:

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 'Yaz Spor Okulları' Adanalılardan yoğun ilgi görüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın önem verdiği Yaz Spor Okulları faaliyetlerini sürdürüyor. Yüzme, futbol, voleybol, basketbol, tekvando, güreş, satranç, tenis, atletizm, kano, kürek, masa tenisi, hentbol olmak üzere 13 branşta eğitim verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 12 ilçede, 75 bölgede, 70 uzman antrenör eşliğinde faaliyet gösteriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın deneyimli eğitmenleri eşliğinde spor yapma olanağı bulan 6-15 yaş arası gençler, sokağın tehlikelerinden uzak kalarak bilinçli spor yapıyor.

Şu anda 15 bin 415 çocuğa ücretsiz spor eğitiminin verildiği Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda, portatif havuzların da devreye girmesiyle birlikte toplam 19 bin 895 çocuk Yaz Spor Okulları'ndan faydalanacak. Eğitim gören çocukların spor malzemeleri ve kıyafetleri de Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

ANKA / Spor

Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar Adana Yerel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title