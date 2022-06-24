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Yaz spor okullarına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yaz spor okullarına yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Yılı Yaz Spor Okulları kayıtları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Yılı Yaz Spor Okulları kayıtları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yaz Spor Okulları kayıtları 23 Nisan Mahallesi'ndeki Şahinbey Stadı içinde bulunan kulüp binasında, Akkent Spor Köyü ve sosyal tesislerin bulunan spor okullarında yapılıyor. Gaziantep'te sporun gelişimi adına yıllardır sportif yatırımlarını ve faaliyetlerini başarıyla sürdüren Şahinbey Belediyesi, çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için çalışmalarına her geçen gün hız kazandırıyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim aldığı yaz spor okullarında bu yılda branş eğitim uygulamaları 16 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, Taekwondo, karate, okçuluk, atletizm, Flor Curling, wushu, dart, satranç, yüzme, ayak tenisi, akıl oyunları, masa tenisi branşlarında eğitimlerin verildiği 2022 yılı Yaz Spor Okulları'nda çocukların ve gençlerin en iyi imkanlarla spor yapmaları sağlanıyor.

30 ayrı branşta spor imkanı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların spor yapabilmeleri için birçok alan oluşturduklarını belirterek, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarımız başladı. Ancak biz spor çalışmalarımızı yıl boyu devam ettiriyoruz. Şu anda 35 spor tesisimizde profesyonel hocalar eşliğinde vatandaşlarımıza yıl boyu spor yapma olanağı sunuyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilerimize, Akkent Spor Köyü'nde ve diğer tesislerde 16 ayrı branşta spor yapma imkanı sunuyoruz. Belediyemizin spor tesislerinde 7.588'in üzerinde öğrencimiz spor yapıyor. Bu sayıyı daha da arttırmak için yeni branşlar açacağız. Şu anda Basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, taekwondo, karate, okçuluk, atletizm, flor curling, wushu, dart, satranç, yüzme, ayak tenisi, akıl oyunları, masa tenisi gibi dallarda eğitimler devam ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şahinbey Belediyesi Şahinbey Akkent Spor Haberler

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