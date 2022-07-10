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Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Yılı Yaz Spor Okulları çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Yılı Yaz Spor Okulları çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sporun gelişimi adına yıllardır sportif yatırımlarını ve faaliyetlerini başarıyla sürdüren Osmaneli Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ortaklığında, çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için çalışmalarına her geçen gün hız kazandırıyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim aldığı yaz spor okullarında bu yılda branş eğitim uygulamaları uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, karate, taekwondo branşlarında eğitimlerin verildiği 2022 yılı Yaz Spor Okulları'nda çocukların ve gençlerin en iyi imkanlarla spor yapmaları sağlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, vatandaşların spor yapabilmeleri için birçok alan oluşturduklarını belirterek, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarımız başladı. Gençlerimizin gösterdiği ilgiden çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmaneli Hisarcık Bilecik Spor Haberler

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