Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın yaz dönemi faaliyetleri törenle başladı. Spor okullarında 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler, 60'ın üzerinde branştan istedikleri faaliyetlere katılabilecek.

- Yaz spor okulları kapılarını açtı

ERZURUM - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın yaz dönemi faaliyetleri törenle başladı.

Erzurum Spor Salonu'nda yapılan programla GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın resmi açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, geleceğin temsilcileri ve şampiyonları olan çocuklara her zaman destek olacaklarını dile getirdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çocuk ve gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla hazırlık yaptıklarını belirterek, "Sporu sevdirmenin, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmanın, toplumda spor kültürünü güçlendirmenin ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasının hedeflendiği yaz spor okullarında, değerlendirmeler sonucunda başarılı olan ve gelecek vadedenler spor kulüplerine yönlendirilerek profesyonel spor yaşamlarına ilk adımlarını atacaklar. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.

Milli sporcular ise çocukların ve gençlerin spora başlamakla beraber sürdürme noktasında da mücadeleci olmaları gerektiğini dile getirdiler.

Kayıtlar ücretsiz olacak

Konuşmaların ardından sporcular çeşitli gösteriler yaptı, yeteneklerini sergiledi. Spor okullarının faaliyetlerine katılmak isteyenler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nin internet sitelerinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. Temmuz ayının ilk haftasından başlayıp Eylül ayının ilk haftasına dek sürecek yaz spor okullarına geçen yıllarda olduğu gibi yine büyük ilgi bekleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nin organizasyonuyla İl Spor Merkezleri ve Engelliler Spor Merkezleri'nde gerçekleştirilen yaz spor okullarında, 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler, illere göre değişen 60'ın üzerinde branştan istedikleri faaliyetlere katılabilecek.