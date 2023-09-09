Yaz Okulları kapanış programı yapıldı

Çocukların fiziksel, bilmekle alakalı gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak için başlatılan Yaz Okulları 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte sona erdi.

Çocukların fiziksel, bilmekle alakalı gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak için başlatılan Yaz Okulları 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte sona erdi.

Yaz Okulları ile Erzincan'da öğrencilerin tatilleri dolu dolu geçti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde farklı branşlarda verilen kurslarla yüzlerce çocuğa kapılarını açan Yaz Okulları ile tatil döneminde çocuklar sporla iç içe bir tatil yaşadılar.

Belediyenin spor tesislerinde gerçekleşen yaz spor okullarında 7 ile 14 yaş arası çocuklara yönelik futbol branşında yaşlarına uygun şekilde eğitim aldılar.

Kapanış programında kurslara katılan çocuklara hediyeler verildi. - ERZİNCAN