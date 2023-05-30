Yaz Dağcılık Eğitimi Tamamlandı
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Dağcılık Eğitimi tamamlandı. Eğitime 23 sporcu ve 24 kursiyer katıldı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde kursiyerler önce teorik sonra pratik eğitimler aldı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Dağcılık Eğitimi tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlediği Yaz Dağcılık Eğitimi büyük ilgi gördü. Eğitime 23 sporcu ve 24 kursiyer katıldı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde kursiyerler önce teorik sonra pratik eğitimler aldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor