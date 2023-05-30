Yaz Dağcılık Eğitimi Tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Dağcılık Eğitimi tamamlandı. Eğitime 23 sporcu ve 24 kursiyer katıldı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde kursiyerler önce teorik sonra pratik eğitimler aldı.