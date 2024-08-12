YayTanSay Kulübü Sporcuları Yıldızlar TaeKwonDo İl Seçmelerinde 8 Madalya Kazandı

Yıldızlar TaeKwonDo il seçmelerinde Yay Tan Say Kulübü sporcuları üçüncü günde 8 madalya kazandı. Genç sporcular, 4 şampiyonluk elde etti.

TaeKwonDo İl Temsilciliği'nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar TaeKwonDo İl Seçmeleri gerçekleştirildi. Hacılar Spor Salonu'nda yapılan seçmelerin üçüncü gününde YayTanSay Kulübü sporcuları toplam 8 madalya kazandı. Ali Fırat Aydın, Emre Haktan Aktepe, Burak Bektay ve Didem Rana Yalçın, kategorilerinde Kayseri şampiyonu oldu. Halime Ekinci ikinci olurken, Baran Kızılkula, Hüseyin Koç ve Ecrin Selçuk da kategorilerinde üçüncü olarak dereceye girdi.

YayTanSay Kulübü Milli Takım Antrenörü Yavuz Sayan; seçmelerde dereceye giren sporcuları kutlayarak başarıların artarak devam edeceğini söyledi. - KAYSERİ