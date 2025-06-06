YayTanSay Kulübü, Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

YayTanSay Kulübü, Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı
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Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Şampiyonası'nda yarışan YayTanSay Kulübü, 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Kulüp, Kayseri'nin önde gelen spor okullarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Şampiyonası'nda YayTanSay Kulübü 13 madalya kazandı.

Taekwondo İl Temsilciliği'nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi İl Şampiyonası sona erdi. Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada onlarca sporcu, başarı kazanabilmek adına mücadele etti. Kayseri YayTanSay Kulübü, toplamda 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan YayTanSay Kulübü, yine Kayseri'nin lokomotif spor okulu olduğunu gösterdi. Kayseri Anadolu Yıldızlar Ligi İl Şampiyonası'nda dereceye giren YayTanSay kulübü sporcuları ise şunlar:

Altın Madalya: Emir Haktan Aktepe, Didem Rana Yalçın, Ali Fırat Aydın, Yunus Emre Çoban, Halime Sena Ekinci

Gümüş Madalya kazananlar: Zeynep Sofuoğlu, Doğan İlkan Aydemir, Kaan Karakoç

Bronz Madalya kazananlar: Hatice Korkmaz, Berra Nisa Akduran, Ilgın Kaya, Ecrin Selçuk, Esma Nur Karaoğlan - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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