Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapılacak - Haberler

Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nın 4.'sü 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en elit özel para masa tenisçileri hafta sonu İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Türkiye'de engelliler sporu denince akla gelen ilk isim olan, paralimpik branşların bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen, camianın en önemli duayeni, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) Başkanı A. Yavuz Kocaömer adına düzenlenen Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nın 4.'sü 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve TESYEV tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Güngören'deki Tozkoparan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan şampiyonaya 53 kente mensup 140 kulüpten toplam 200 özel sporcu katılacak. Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, bundan önceki yıllarda üç defa Antalya'da düzenlenmişti. Bu yıl ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor