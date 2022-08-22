Yattara'ya coşkulu karşılama Spor Haberleri MUĞLA'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. MUĞLA'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek. İstanbul'dan kalkan uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. Yattara, kulüp yöneticileri ve taraftarlarının olduğu konvoy eşliğinde Menteşe ilçesine geldi. Yattara, Cumhuriyet Meydanı'nda omuzlara alındı. Davul-zurna eşliğinde oynayan Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. - Muğla Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Trabzonspor Denizli Muğla Spor Haberler

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