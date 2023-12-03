Yatağanspor liderliği kaybetti

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta lider olarak haftaya giren Yatağanspor, Muğlaspor'a 2-1 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta haftaya lider olarak giren Yatağanspor, takipçisi Muğlaspor ile kendi evinde karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz son ererken, maçın ikinci yarısında ev sahibi Yatağanspor 50'nci dakikada Burak Küçüköner'in golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Muğlaspor Abdülkadir Özdemir'in golü ile skoru 1-1 yaptı. Bu golden bir dakika sonra 74'üncü dakikada konuk ekip Muğlaspor Muhammet Ali Aydın'ın golü ile takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Muğlaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Haftaya namağlup ve 7 maçtır kalesinde hiç gol görmeyen Yatağanspor hem ilk mağlubiyeti yaşadı, hem kalesinde 2 gol gördü, hem de liderliği Muğlaspor'a kaptırdı. BAL 5'inci grupta mağlubiyet yaşamayan sadece Muğlaspor kaldı. - MUĞLA