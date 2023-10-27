Yatabare Kardeşlerden İlhan Cavcav ve Rıza Çalımbay Açıklamaları
Spor Haberleri
Yatabare kardeşler, eski futbolcu İlhan Cavcav ile çalışmayı çok istediklerini ve Rıza Çalımbay ile çalıştıkları dönemde mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca, Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi'ndeki mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın Rizespor maçı hazırlıkları da haberde yer aldı.
Yatabare kardeşler: İlhan Cavcav ile çalışmayı çok isterdik
Mustapha Yatabare: Kardeşimle aynı maçta gol atmak çok güzel
"Rıza Çalımbay ile çalıştığım dönemde çok mutluydum"
Sambou Yatabare: Burada güzel hatıralar biriktiriyoruz"
SÜPER LİG
20: 00 Hatayspor - Kayserispor
20: 00 Kasımpaşa - İstanbulspor
BEŞİKTAŞ
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, grubunda henüz galibiyet alamazken 1 puanla son sırada yer alıyor.
-Siyah-beyazlı ekip, ligde oynayacağı Gaziantep FK hazırlıklarına Norveç'te start verecek.
FENERBAHÇE
UEFA Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını Avrupa'da 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
-Sarı-lacivertli ekip, ligde karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Galatasaray Rize'ye gidecek.
17.45 Kafilenin Rize'de karşılanması.
1. LİG
20: 00 Şanlıurfaspor - Giresunspor
AMPUTE ERKEK FUTBOL MİLLİ TAKIMI
10: 00 Ampute Erkek Futbol Milli Takımı, Çekmeköy'deki evlerini teslim alacak.
BASKETBOL
-EuroLeague -
20: 00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket
21: 00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Virtus Bologna
21: 15 Panathinaikos - Saski Baskonia
21: 30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko
GOLF
10.00 Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği Cumhuriyet Golf Turnuvası başlayacak.