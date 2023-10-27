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Yatabare Kardeşlerden İlhan Cavcav ve Rıza Çalımbay Açıklamaları

Yatabare kardeşler, eski futbolcu İlhan Cavcav ile çalışmayı çok istediklerini ve Rıza Çalımbay ile çalıştıkları dönemde mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca, Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi'ndeki mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın Rizespor maçı hazırlıkları da haberde yer aldı.