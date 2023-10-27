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Yatabare Kardeşlerden İlhan Cavcav ve Rıza Çalımbay Açıklamaları

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Spor Haberleri

Yatabare kardeşler, eski futbolcu İlhan Cavcav ile çalışmayı çok istediklerini ve Rıza Çalımbay ile çalıştıkları dönemde mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca, Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi'ndeki mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın Rizespor maçı hazırlıkları da haberde yer aldı.

Yatabare kardeşler: İlhan Cavcav ile çalışmayı çok isterdik

Mustapha Yatabare: Kardeşimle aynı maçta gol atmak çok güzel

"Rıza Çalımbay ile çalıştığım dönemde çok mutluydum"

Sambou Yatabare: Burada güzel hatıralar biriktiriyoruz"

SÜPER LİG

20: 00 Hatayspor - Kayserispor

20: 00 Kasımpaşa - İstanbulspor

BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, grubunda henüz galibiyet alamazken 1 puanla son sırada yer alıyor.

-Siyah-beyazlı ekip, ligde oynayacağı Gaziantep FK hazırlıklarına Norveç'te start verecek.

FENERBAHÇE

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3'üncü maçında Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını Avrupa'da 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

-Sarı-lacivertli ekip, ligde karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda Rizespor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

16.00 Galatasaray Rize'ye gidecek.

17.45 Kafilenin Rize'de karşılanması.

1. LİG

20: 00 Şanlıurfaspor - Giresunspor

AMPUTE ERKEK FUTBOL MİLLİ TAKIMI

10: 00 Ampute Erkek Futbol Milli Takımı, Çekmeköy'deki evlerini teslim alacak.

BASKETBOL

-EuroLeague -

20: 00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket

21: 00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Virtus Bologna

21: 15 Panathinaikos - Saski Baskonia

21: 30 Bayern Münih - Fenerbahçe Beko

GOLF

10.00 Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği Cumhuriyet Golf Turnuvası başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay İlhan Cavcav Konferans Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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