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Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Spor Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 14. kez düzenlenen Kış Trofesi Yat Yarışları'nda altıncı ayak mücadelesi başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 14. kez düzenlenen Kış Trofesi Yat Yarışları'nda altıncı ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Panama ve Rusya'dan 34 yelkenli yat ile 340 sporcu katıldı.

Trofenin ilk gün yarışlarında bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre antrenman turları attı. Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından yatlar, iki grup halinde start aldı. İlk gün koy içinde iki yarış yapıldı.

Altıncı ayak mücadelesi yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor

Marmaris Türkiye Rusya Muğla Spor Haberler

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