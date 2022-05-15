Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan organizasyonda şampiyonlar ve dereceye girenler, kupalarını kulüp bahçesinde düzenlenen törenle aldı.

Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Romanya, Rusya, Belarus'tan sporcular katıldı.

Trofenin tamamlanmasının ardından sınıflarında ilk üç sırayı alan yatlar ve dümenciler şöyle:

IRC-0

1- Eker 40 (Ahmet Eker)

2- Vakkorama (Cem Hakko)

3- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

IRC-1

1- Team Linea Rossa (Onur Tok)

2- Fifty Fifty Nissan (Cenk Tekkaya)

3- Strekoza (Mikhail Mischenko)

IRC-2

1- Wings Of Island (Tora Kutoğlu)

2- Corendon Cheese (Levent Peynirci)

3- İzmir Yelken (Kaan Özgönenç)

IRC-3

1- Ada Sailor (Alp Doğuoğlu)

2- Marmarisa (Gleb Semerenko)

3- İskorpit (Bülent Çelik)

IRC-4

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Boomerang (Ziya Gökalp Saltık)

3- Kaçamak (Ali Toker)