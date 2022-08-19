Yasmani Copello Avrupa üçüncüsü oldu
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Bu yıl 25'incisi Münih'te düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello 400 metre engelli finalinde 48.78'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu yıl 25'incisi Münih'te düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello 400 metre engelli finalinde 48.78'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Copello bu sonuçla Avrupa Şampiyonlarında 2016'da altın ve 2018'de gümüş madalyadan sonra üçüncü madalyasını kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor