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Yaşlı Resmi Huzurevleri Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde İlk Dörde Kalan Takımlar Alanya'da Tatil Yaptı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaşlı Resmi Huzurevleri Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde ilk dörde kalan takımlar, Antalya'nın Alanya ilçesinde hem tatil yaptı hem de yarıştı. Şampiyon olan takım Alanya Huzurevi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 6'ncısı gerçekleştirilen Yaşlı Resmi Huzurevleri Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde ilk dörde kalan takımlar Antalya'nın Alanya ilçesinde hem tatil yaptı hem de yarıştı.

29 Ekim- 3 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya'nın Side ilçesinde huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik Gençler Huzur Bocce Ligi düzenlendi. Şampiyonada son dörde kalan Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi takımı birinci olurken, Osmaniye Özden Huzurevi ikinci, Erzincan 100.Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (HYBRM) üçüncü, Samsun Bafra 75. Yıl Huzurevi ise dördüncü oldu. İlk dörde giren takımlara ödül olarak Alanya'da 5 günlük tatil hakkı tanındı. Takımlar Alanya Huzurevi'nde bir araya gelerek Alanya Huzur Evi Bocce ekibiyle karşılaştı. Turnuvanın finalinde Alanya Huzurevi takımı, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi'ni 12-11 yenerek şampiyon oldu. Ayrıca takımlar yarışmanın ardından ilçede tekne turu ve mağara gezisi yaparak turistik yerleri ziyaret edecek.

"Bu spordaki amaç aktif yaşlanmak"

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Bocce sporunun daha rahat yapıldığından dolayı bakanlık tarafından seçildiğini ifade ederek, "Bu spordaki amaç aktif yaşlanmak. Bakanlık tarafından huzurevindeki yaşlılarımız, çocukları ve yakınları tarafından bırakıldıkları havasından kurtulmaları, aktif, sağlıklı yaşlanmaları için onlara uygun aktif spor dalları hakkında araştırma yapıldı Bedensel engelli birinin dahi rahatlıkla oynayabileceği için bocce sporu üzerinde duruldu. Antalya'da olan yarışmaların bölge birincileri finali için buraya geldi" dedi.

"81 ildeki sporcuları birleştirerek bütün yaşlıları topladılar"

Yarışmaya katılan 76 yaşındaki Şahin Dursun, "Samsun'dan geldim, 8 senedir takım kaptanlığını yürütüyorum. 81 ildeki sporcuları birleştirerek bütün yaşlıları topladılar. Birbirimizi tanımaya başladık. 2017'de Samsun'a Türkiye şampiyonluğunu getirdik. Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden daha fazla ilgi alaka gördük. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"2017'den beri bocce oynuyorum"

Bocce sporunu 7 yıldır yaptığını ifade den Mehmet Böle isimli sporcu ise, "Aksaray olarak Bocce şampiyonası finalinde Türkiye şampiyonu olduk. 2017'den beri oynuyorum, kaptanlığını da yapıyorum. Bugünde kadar devam etti. Bir dahaki senelerde de inşallah bunları görürüz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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