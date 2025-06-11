Yasin Özcan: 'İlk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibiydim'

Yasin Özcan: 'İlk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibiydim'
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A Milli Futbol Takımı'nda ilk kez forma giyen Yasin Özcan, Meksika ile oynanan hazırlık maçının ardından heyecanını ve deneyimlerini paylaştı. Maçta öğrendiği hatalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nda ilk kez forma giyen Yasin Özcan, "Sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı. Ama ısınmada tamamen geçti. Genel olarak çok iyi bir deneyim oldu. Beni oynattığı için hocam Montella'ya teşekkür ederim" dedi.

A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 yenildi. Meksika karşısında ilk kez A milli formayı giyen Yasin Özcan, bu maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Hatalarını gördükleri bir maç olduğunu belirten Yasin Özcan, "İlk yarı çok iyi top oynadık. Küçük bir konsantrasyon eksikliğinden dolayı ilk yarının son anlarında gol yedik. Bu bizi düşürse de ikinci yarıda oyunu bırakmamaya çalıştık. İkinci yarı biraz git gelli oldu. Bizim gol atma isteğimiz arttı. Biz bunu hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maç. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kaybettik ama hatalarımızı gördüğümüz bir maç olarak yorumluyorum" ifadelerini kullandı

'İLK KEZ PROFESYONEL MAÇA ÇIKIYORMUŞ GİBİ HEYEVCANLIYDIM'

İlk milli maçı olmasıyla ilgili duygularını aktaran genç futbolcu, "Sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı. Ama ısınmada tamamen geçti. Genel olarak çok iyi bir deneyim oldu. Beni oynattığı için hocam Montella'ya teşekkür ederim. Bu maç eksiklerimi görme şansım oldu. Bu eksikleri düzelterek en iyi şekilde devam edeceğim" sözlerini sarf etti.

18 yaşındaki savunmacı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Takımdaki ağabeyler bana tamamen kulüpte nasıl oynuyorsam öyle oynamamı söylediler. Heyecan yapmamam gerektiğini söylediler. Kaan Ayhan ağabey 'En iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı şekilde mi oynadın' dedi. Onun öyle demesi beni rahatlattı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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