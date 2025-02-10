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Yasin Özcan, Aston Villa'ya Transfer Oldu

Yasin Özcan, Aston Villa'ya Transfer Oldu
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Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki oyuncusu Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Genç futbolcu, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacak.

Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Milli futbolcu, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacak.

İngiltere Premier temsilcisi Aston Villa, milli futbolcu Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Özcan, sezonun geri kalanını lacivert-beyazlılarda tamamlayacak. 18 yaşındaki futbolcu, sezon sonu İngiltere ekibine dahil olacak. Konuyla ilgili Kasımpaşa kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Özcan, Trendyol Süper Lig'de 77 maçta forma giyerken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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