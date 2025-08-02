Yasin Özcan, Aston Villa'dan Anderlecht'e Kiralandı

Yasin Özcan, Aston Villa'dan Anderlecht'e Kiralandı
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Aston Villa'da forma giyen milli futbolcu Yasin Özcan, Belçika'nın Anderlecht takımına kiralık olarak transfer oldu. Genç savunma oyuncusu, yeni sezon öncesinde Anderlecht'e katıldı.

PREMİER Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen milli futbolcu Yasin Özcan, Belçika ekiplerinden Anderlecht'e kiralandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile sözleşme imzalayan ve yeni sezon öncesinde İngiliz ekibine katılan 19 yaşındaki milli futbolcu Yasin Özcan, kiralık olarak Anderlecht'e transfer oldu. Belçika ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Yasin. Genç Türk savunma oyuncusu Aston Villa'dan Anderlecht'e kiralık olarak katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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