Yasin Özcan Anderlecht'e Kiralandı

Yasin Özcan Anderlecht'e Kiralandı
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Belçika ekibi Anderlecht, Aston Villa'dan 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Transferde satın alma opsiyonu da bulunduğu belirtildi.

Belçika ekibi Anderlecht, İngiliz takımı Aston Villa'da forma giyen 19 yaşında futbolcu Yasin Özcan'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'dan, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan genç futbolcu Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu. Anderlecht, Özcan'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Belçika ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, transferde satın alma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.

Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, Yasin Özcan'ın, defansın ortasında ve sol bekte oynayabildiğini söyleyerek, aradıkları profilde bir oyuncuyu kadrolarına kattığını ifade ettti.

Kasımpaşa'da 94 maçta forma giyen Yasin Özcan 6 gol, 4 asistlik performans gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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