Yasin Kol, Antalyaspor-Kayserispor maçının hakemi olarak atandı

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Antalyaspor-Kayserispor maçının hakemi olarak Yasin Kol görevlendirildi. Yasin Kol, Kayserispor'un 5. kez maçını yönetecek.

Antalyaspor Kayserispor maçının hakemi olarak atanan Yasin Kol, Kayserispor'un 5. kez maçını yönetecek.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Antalyaspor-Kayserispor maçının hakemi açıklandı. Merkez Hakem Kurulu bu maça Yasin Kol'u atadı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor-Kayserispor maçında Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Anıl usta yapacak.

Yasin Kol, bugüne kadar Kayserispor'un 4 maçında düdük çaldı. Bu maçların 2'sini Kayserispor kazanırken 2'sini de rakip takımlar üstünlük ile sonuçlandırdı. Kayserispor'un geçen sezon Kayseri'de oynanan ve 4-0 yenildiği Alanyaspor maçında düdük çalan Yasin Kol'un yönettiği Kayserispor maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:

Kayserispor-Alanyaspor 0-4

Kayserispor-Sivas Belediyespor 1-0

Kayserispor-Konyaspor 2-3

Kayserispor-Kasımpaşa 2-0 - KAYSERİ