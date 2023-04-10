Yasin Doğukan Benzer, üniversitelerarası Türkiye şampiyonu oldu

Milli takım sporcusu Yasin Doğukan Benzer, Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası'nda +84 kiloda altın madalya kazandı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi ve milli takım sporcusu olan Yasin Doğukan Benzer, 5-8 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası'nda, kumite +84 kiloda Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalya elde etti.

12 yıldır karate dalında lisans geçmişi olan ve Siyah İkinci Dan seviyesindeki milli karateci, turnuvada oynadığı 5 maçın tamamından galip geldi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, şampiyonluğundan ötürü Yasin Doğukan Benzer'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Milli sporcu ise şampiyonluğuna ilişkin yaptığı açıklamada, "12 yıldır bünyesinde olduğum hocam, milli hakem ve antrenör Turhan Kaptan'ın gözlemleri, önerileri ve destekleriyle bugünlere geldim. Aynı zamanda aileme de bana olan yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL