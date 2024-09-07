Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya maçına çıkacak
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, bronz madalya maçı yapacak. Yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla karşılaşan Çimciler, rakibine yenilerek bronz madalya için mücadele edecek.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, bronz madalya maçı yapacak.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla??????? karşılaştı.
Rakibine ippon sayısıyla yenilen Yasin Çimciler, TSİ 16.30'da başlayacak akşam seansında bronz madalya alabilmek için tatamiye çıkacak.