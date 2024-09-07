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Yasin Çimciler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 5. oldu

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı. Ancak son saniyede aldığı ceza nedeniyle maçı kaybederek 5. oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, 5. oldu.

Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı.

Müsabakanın sona ermesine 15 saniye kala 1-0 önde olan Yasin, 3. shido cezasını aldığı için rakibine saha içinde puan vermemesine rağmen maçı 1-10 kaybetti ve bronz madalyayı Moldovalı sporcu kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Güncel Paris Spor

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