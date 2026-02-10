Haberler

Muğlasporlu Yasin krallık yarışında

Muğlasporlu Yasin krallık yarışında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor, Yasin Abdioğlu'nun etkileyici performansıyla 1'inci Lig kapısına dayanırken, golcü oyuncu son 5 maçta 6 gol atarak takımını sırtlıyor.

BÖLGESEL Amatör Lig'den 2 sezonda 2'nci Lig'e çıkarak bu yıl da sergilediği müthiş performansla 1'inci Lig kapısına dayanan Muğlaspor'u son haftalarda performansıyla yıldız golcüsü Yasin Abdioğlu sırtlıyor. Ekim ayından bu yana oynadığı 14 maçtır bileği hiç bükülmeyen, son 5'i üst üste olmak üzere 11 galibiyet, 3 beraberlikle grup liderliği ve şampiyonluk yarışı veren yeşil-beyazlılarda 29 yaşındaki golcü Yasin'in performansı her geçen hafta artıyor. Takımının galip geldiği son 4 maçta 6 kez ağları sarsan Yasin Abdioğlu 1 de asist yaptı. Final haftaları yaklaşıkça formu iyice yükselen futbolcu bu sezon toplam 15 gol atarak grupta krallık yarışında 16 kez ağları sarsan Elazığsporlu Fuat Bavuk'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu