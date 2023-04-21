Yasemin Adar, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu (2)

ŞENTOP'TAN TEBRİK MESAJITBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te devam eden 2023 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar için tebrik mesajı yayımladı.

ŞENTOP'TAN TEBRİK MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te devam eden 2023 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar için tebrik mesajı yayımladı. Şentop, mesajında, "Yasemin 6'ncı kez Avrupa şampiyonu! Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı bir kez daha göndere çektirdi. Milletimize ve ülkemize bu gururu yaşatan milli sporcumuzu tebrik ediyorum" dedi.

ANKARA, -