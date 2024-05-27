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Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig Türkiye İkincisi Oldu

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Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Üniversitelerarası Süper Lig Kadın Voleybol Yaz Oyunları'nda Süper Lig Türkiye ikincisi oldu. Takım, maçlarda rakip takımları mağlup ederek finalde Marmara Üniversitesi ile karşılaştı ve 0-3 mağlup olarak ikinci oldu.

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Üniversitelerarası Süper Lig Kadın Voleybol Yaz Oyunları'nda Süper Lig Türkiye ikincisi oldu.

Üniversitelerarası Süper Lig Kadın Voleybol Yaz Oyunları'nda maçlarda mücadele vererek rakip takımları mağlup eden Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Süper Lig Türkiye ikincisi oldu. 19-24 Mayıs tarihlerinde Ankara'da oynanan Süper Lig maçlarında sırasıyla Bahçeşehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi'ni mağlup eden Yaşar'ın Sultanları, finalde Marmara Üniversitesi ile oynayarak 0-3 maç sonucu ile ikinci olmaya hak kazandı. Takımın oyuncularından Melisa Ayas, Simay Cinbaz, Begüm Can, Elif Sude Karabağ, Ilgaz Soğukdağ, Derin Demirel, Buse Gül, Ece Türkben, Ahsen Yıldırım, İncinaz Apayadın, Ezgi Çınar, Nisa Gazi, Selin Filiz, Selin Azra Çimen'den oluşan takım, geçtiğimiz yıllarda da üst üste Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) şampiyonluklarına ve pek çok başarıya imza atmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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