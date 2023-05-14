Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig'e Yükseldi

Yaşar Üniversitesi'nin kadın voleybolcuları Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Üniversiteler Voleybol Ligi'nde namağlup olarak Süper Lig'e yükseldi. Genç sporcular Süper Lig'e giden yolda çabalarının karşılığını aldı. Geçen aralık ayında Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversiteler Bölgesel Ligi'nde namağlup birinci olan Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Süper Lig'e yükselme maçlarına katılmaya hak kazanmıştı.

Ankara'da 4-12 Mayıs tarihlerinde oynanan Süper Lig'e yükselme maçlarında, Çukurova Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'ni 3-0 mağlup eden Yaşar'ın Sultanları yarı finalde Hacettepe Üniversitesi, finalde de Ankara Üniversitesini 3-1 mağlup ederek namağlup şampiyon olarak Süper Lige yükseldi. Antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, kısa sürede Süper Lig'e çıkmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şampiyonluğa giden süreç kısaydı ama çok güzel bir deplasman geçirdik, farklı takımlardan oyuncuları bir araya getirerek müthiş bir uyum yakaladık. Çok çalıştık, sporcularımız çok emek harcadı ve karşılığını gördü" dedi.