Yaşar Üniversitesi Genç Sporcuları İzmir'e Gurur Yaşattı

Yaşar Üniversitesinin genç sporcuları, üniversitelerarası yüzme şampiyonasında bireysel ve takım yarışlarında 3 birincilik ve 2 üçüncülük kazanarak İzmir'e gurur yaşattı.

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Yüzme Şampiyonası Ankara'da ODTÜ kapalı yüzme havuzunda gerçekleşti. Yaşar Üniversitesi yüzme takımı, Üniversitelerarası Türkiye Yüzme Şampiyonasında birçok dereceye imza attı. Genç sporcular, üniversitelerarası yüzme şampiyonasına damga vurdu. Yüzücüler, bireysel ve takım yarışlarında 3 birincilik ve 2 üçüncülük kazanarak İzmir'e gurur yaşattı. Toplamda 44 üniversitenin 476 sporcuyla katıldığı turnuvada Yaşar Üniversitesi yüzme takımından Görkem Sülün, 50,100, 200 metre kurbağalama kategorilerinde Türkiye 1'ncisi, 200 metre karışık kategorisinde ise Türkiye 3'ncüsü oldu. Mehmethan Gör, Görkem Sülün, Ali Ergün Yeke ve Tunçay Cenk Ceritoğlu'ndan oluşan yüzme takımı da 4 x 50 metre karışık bayrak erkekler kategorisinde Türkiye 3'ncülüğünü elde etti. - İZMİR