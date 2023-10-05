Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 27 Şüpheli Tutuklandı

Futbol ve diğer spor müsabakalarına yönelik yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 27'si tutuklandı. Ele geçirilen para ve el konulan araçlar emniyette sergilenirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Eylülde yapılan ve 'Sibergöz Operasyonu' adı verilen baskınlarda 22 paravan şirketin tespit edildiğini açıklamıştı.

Futbol ve diğer spor müsabakalarına yönelik yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 27'si tutuklandı. Ele geçirilen para ve el konulan araçlar emniyette sergilenirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Eylülde yapılan ve "Sibergöz Operasyonu" adı verilen baskınlarda 22 paravan şirketin tespit edildiğini açıklamıştı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 29 Eylül'de İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirmiş, "Sibergöz Operasyonu" adı verilen operasyonu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurmuştu. Gözaltı sayısının 50'ye yükseldiği operasyonda ele geçirilen para ve el konulan araçlar emniyet yerleşkesinde sergilendi. Yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu dün tamamlandı. Yakalanan 50 şüpheli önceki adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların 27's, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu şebekeye mensup kişilerden 10'u ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.

Soruşturmanın detaylar

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmalarında örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Bahis çetesine mensup kişilerin kendilerini gizlemek için başkalarına ait telefon numaralarını kullandıkları, lüks bir yaşam sürdükleri, şüphelilerin banka, kripto para gibi hesaplarında dönen para miktarının 2 milyar lira olduğu tespit edildi.

Örgüt lideri konumundaki şüphelinin lüks bir kafesinin bulunduğu ve buraya bağlı bir ofisinin olduğu kaydedilirken, zanlının söz konusu görüşmelerini bu ofiste gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu kişilere ait ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 171 gram altın, 7 Ata lirası, 2 çeyrek altın, 3 beşi bir arada altın, 306 bin 485 TL, 18 bin 231 Amerikan doları, 3 bin 220 avro ve 420 pound nakit para ile 2 ruhsatsız tabanca, 323 mermi, 88 cep telefonu, 119 sim kart, 22 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 15 harddisk, 12 flash bellek, 5 hafıza kartı, bir bilgisayar kasası ve şirkete ait dokümanların yanı sıra 41 banka kartı, 5 ajanda, 1 pos cihazı ve 2 kaşe ele geçirildi. Aynı soruşturma çerçevesinde 2 lüks araca el konuldu. - İSTANBUL